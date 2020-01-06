بعد هازارد... لاعبان سيغيبان عن تشكيلة ريال مدريد في كأس السوبر

وأشارت صحيفة "ماركا" عبر عددها الصادر اليوم أن مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، قرر الإبقاء على بنزيما وبيل في العاصمة الإسبانية مدريد، وإخراجهما من قائمة الفريق الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين.
Benzema ❌— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 6, 2020
Bale ❌
They won't travel to Saudi Arabia with @realmadriden
Both have been ruled out of the Supercopa
👉 https://t.co/UwPXDZX0pB pic.twitter.com/ctEGesRA0k
ويعاني بنزيما من إصابة في العضلة نصف الغشائية، بسبب كدمة في ساقه اليسرى، بينا يعاني غاريث بيل من حمى معدية في جهاز تنفسه العلوي.
وتشهد قائمة الفريق حضور "خاميس ومارسيلو إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز"، في حال تشهد القائمة غياب "هازارد وبنزيما وبيل وأسينسيو".
وبالتالي، سيكون أمام زين الدين زيدان ثلاثة خيارات لملء غيابات خط الهجوم وهم "رودريجو غوس وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش".
ويخوض ريال مدريد لقاء فالنسيا في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة جدة، ضمن إطار بطولة كأس السوبر الإسباني بحلته الجديدة، ليلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتكو مدريد في النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.
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