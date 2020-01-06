بعد هازارد... لاعبان سيغيبان عن تشكيلة ريال مدريد في كأس السوبر

أعلن نادي مدريد عبر موقع الرسمي اليوم أن لاعبا الفريق الفرنسي كرم بنزيما والويلزي غاريث بيل يعانيان من إصابات مختلفة، وفي بانتظار التقييم النهائي لحالتهما.

وأشارت صحيفة "ماركا" عبر عددها الصادر اليوم أن مدرب الفريق، الفرنسي زين الدين زيدان، قرر الإبقاء على بنزيما وبيل في العاصمة الإسبانية مدريد، وإخراجهما من قائمة الفريق الذي غادر إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين.

Benzema ❌

Bale ❌



They won't travel to Saudi Arabia with @realmadriden



Both have been ruled out of the Supercopa



👉 https://t.co/UwPXDZX0pB pic.twitter.com/ctEGesRA0k — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 6, 2020

ويعاني بنزيما من إصابة في العضلة نصف الغشائية، بسبب كدمة في ساقه اليسرى، بينا يعاني غاريث بيل من حمى معدية في جهاز تنفسه العلوي.

وبالتالي، سيكون أمام زين الدين زيدان ثلاثة خيارات لملء غيابات خط الهجوم وهم "رودريجو غوس وفينيسيوس جونيور ولوكا يوفيتش".

وقال ‏ميغيل أنخيل دياز من برنامج (كادينا كوبي): "بنزيما سيغيب بين 10 إلى 15 يوم بسبب الإصابة و سيحاول الوصول إلى مباراة إشبيلية وفي حال لم يتمكن من ذلك سيحاول الوصول لمباراة بلد الوليد"، أما بالنسبة لبيل فإنه يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وحمى قوية ولكي لا يصيب زملائه من مرضه لن يسافر إلى السعودية، مع إمكانية لحاقه بالفريق في حال أقصى ريال مدريد فالنسيا وتحسنت حالته".وتشهد قائمة الفريق حضور "خاميس ومارسيلو إبراهيم دياز ولوكاس فاسكيز"، في حال تشهد القائمة غياب "هازارد وبنزيما وبيل وأسينسيو".

ويخوض ريال مدريد لقاء فالنسيا في الثامن من يناير/ كانون الثاني الجاري في مدينة جدة، ضمن إطار بطولة كأس السوبر الإسباني بحلته الجديدة، ليلاقي الفائز من مباراة برشلونة وأتلتكو مدريد في النهائي يوم 12 من الشهر ذاته.