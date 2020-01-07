الموت يغيب نجم المنتخب السعودي السابق

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق، وناديي الهلال والاتحاد خميس العويران، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

كان العويران قد خضع لجراحة في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام.

وفاة خميس العويران لاعب المنتخب السعودي وناديي الهلال والاتحاد السابق بعد معاناة مع المرض pic.twitter.com/4QZZ1kdPBF — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 7, 2020

يذكر أن العويران لعب للهلال في الفترة بين 1997 إلى 2001، ثم انتقل إلى الاتحاد ما بين 2001 وحتى 2007، واعتزل اللعب بعد انتهاء عقده.

وشارك خميس العويران مع المنتخب السعودي في الفترة ما بين 1994 وحتى 2004.