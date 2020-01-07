رائعة محمد صلاح تفوز بجائزة "هدف العقد" في ليفربول

فاز هدف محمد صلاح في شباك توتنهام هوتسبير والذي سجله في فبراير/شباط 2018، بجائزة هدف العقد في ليفربول.

وتصدر هدف محمد صلاح الاستطلاع الذي أجراه الموقع الرسمي للنادي، وشارك فيه نحو 40 ألف من مشجعي الريدز.

وتفوق هدف صلاح على هدف إيمري تشان في واتفورد (مايو/أيار 2017) والذي احتل المركز الثالث، وهدف ديفوك أوريغي في برشلونة والذي احتل الوصافة.