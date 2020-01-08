بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفالنسيا 3-1 في السوبر الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي السوبر الإسباني والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

سجل ثلاثية النادي الملكي، توني كروز وإيسكو ولوكا مودريتش في الدقائق 15 و39 و65، بينما سجل داني باريخو هدف الخفافيش الوحيد في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة تأهل ريال مدريد لنهائي البطولة، في انتظار الفائز من مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد المقرر لها يوم غد الخميس.

يذكر أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (ملعب الجوهرة).