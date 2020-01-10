إيقاف العداء الكيني كيبسانغ مؤقتا لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات

وبموجب لوائح مكافحة المنشطات يتعين على الرياضيين إبلاغ سلطات الاختبارات بمكان وجودهم لمدة ساعة واحدة يوميا وعدم وجود الرياضي في الوقت الذي حدده خلال 12 شهرا يعني إيقافه تلقائيا، وفقا لوكالة "رويترز".
The AIU confirms a provisional suspension against Wilson Kipsang Kiprotich of Kenya for whereabouts failures & tampering, both violations of the @WorldAthletics Anti-Doping Rules.— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) January 10, 2020
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وفاز كيبسانغ (37 عاما) بماراثون لندن مرتين وأفضل زمن شخصي حققه كان ساعتين و3 دقائق و13 ثانية، ما جعله سادس أسرع عداء ماراثون في التاريخ.
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