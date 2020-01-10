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20:50 10 يناير/ كانون الثاني 2020
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    البرازيلي ريفالدو

    ريفالدو: زيدان كان رائعا... وهذه الخسارة ستكون سبب إقالة فالفيردي

    © AFP 2019 / OLLY GREENWOOD
    رياضة
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    قال البرازيلي ريفالدو، لاعب برشلونة السابق، إن خسارة الفريق بالأمس ستضع مستقبل إرنستو فالفيردي مع النادي الكتالوني في خطر، كما دافع عن زين الدين زيدان، مشيرًا إلى استخدامه نفس فلسفة التيكي تاكا أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني.

    وعلق ريفالدو على هزيمة البارسا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" المدريدية: "لا يمكن لبرشلونة التراخي في مباريات مهمة، هذا أمر محبط، وطريقة التحكم في المباراة كانت من أجل الحفاظ على النتيجة ولكن الفريق لم يتماسك دفاعيًا أمام خصم قوي بقيادة سيميوني، والتشولو مدرب حماسي خارج الملعب ودائما يصرخ في لاعبيه ويحمسهم لإخراج أقصى ما لديهم وربما هذا ما يفتقده البارسا حاليًا".

    وأضاف ريفالدو: "بالطبع هذه الخسارة لن تفيد فالفيردي بأي شيء، وأتذكر الهزائم الماضية في دوري الأبطال، وبعد الخسارة في السعودية، ربما يضع النادي مسألة استمراره في خطر، وأرى احتمالية حدوث تغيير في القريب العاجل أو في نهاية الموسم الجاري، لأن برشلونة لا يمكنه الاستمرار في خسارة مباريات هكذا، وبطريقة مهملة".

    وأكمل "وظيفة أي مدرب هي رؤية الأمور التي فشلت في مباراة ما وتصحيح هذه الأخطاء، وينبه لاعبيه لتلك المشاكل، وإذا استمر ينظر بطريقة سلبية، يمكن للخصم تغيير طريقة لعبه ويفاجئك".

    برشلونة وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني
    © REUTERS / WALEED ALI
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    وتطرق ريفالدو للحديث عن قرارات الفار، قائلاً: "دائماً أقول إنني ضد الفار، ولكن عليك تطبيق القانون وفي هذه المباراة الفار كان جيدًا سواء في الهدف الملغي لميسي أو بيكيه".

    وفي سياق منفصل تحدث ريفالدو عن صفقة البرازيلي جيسوس رينيير المحتملة للقدوم إلى ريال مدريد، قائلاً: "نظراً لما شاهدته هذا الموسم ومراقبة أسعار السوق الأوروبي، إذا تمت هذه العملية لصالح الريال ستكون صفقة كبيرة لفريق زيدان وصفقة مربحة".

    وتابع ريفالدو حديثه بالإشادة بإمكانيات مواطنه، قائلاً: "رينيير يعتبر أفضل لاعب في البرازيل، ليس فقط لمهاراته بل لكونه جزءًا من بطل البرازيل (فلامنجو) وكأس الليبرتادوريس في الموسم الأخير".

    وفي حديثه عن فوز الريال على فالنسيا فقد أشاد ريفالدو بزيدان، قائلاً: "إذا كان هناك شخص ما شك في إمكانيات زيدان كمدرب بعد ولايته الأولى مع الريال أعتقد أنه أنهى هذا الأمر، وأثبت قدرته على قيادة الفريق وخلق طرق لعب جيدة ووضع فريقه في المنافسة بشكل جيد".

    واختتم الأسطورة البرازيلية حديثه عن تشابه طريقة لعب ريال مدريد أمام فالنسيا، مع طريقة برشلونة، قائلاً: "يبدو أن ريال مدريد كان يلعب بنفس فلسفة البارسا، بالعديد من الكرات القصيرة والاستحواذ على الكرة وانتظار اللحظة المنافسة لإرهاق الخصم وبصدق ينبغي عليهم الفوز بكأس السوبر".

    الكلمات الدلالية:
    ريال مدريد, برشلونة, ريفالدو
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