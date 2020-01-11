سواريز يعمق جراح برشلونة بخضوعه لعمل جراحي

وذكر برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن سواريز سيخضع، غداً الأحد، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.
[INJURY NEWS]@LuisSuarez9— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2020
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وأشار البيان إلى أن الطبيب رامون كوجات، سيشرف على العملية، وسيتم بعدها نشر تفاصيل أكثر حول حالة اللاعب.
يذكر أن لويز سواريز كان قد خضع لعملية جراحية في نفس الركبة، بشهرمايو/أيار الماضي ، مما أجبره على فقدان مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا ، لكنه تعافى ولعب للأرجواي في كوبا أمريكا.
وكان برشلونة قد وع كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام أتلتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، ليعمق بذلك سواريز من جراح البلوغرانا، بغياب قد يكون له تأثير كبير على الفريق في قادم الأيام
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