سواريز يعمق جراح برشلونة بخضوعه لعمل جراحي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية في الركبة، قد تبعده لفترة طويلة عن الملاعب.

وذكر برشلونة في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت، أن سواريز سيخضع، غداً الأحد، لعملية جراحية في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

وأشار البيان إلى أن الطبيب رامون كوجات، سيشرف على العملية، وسيتم بعدها نشر تفاصيل أكثر حول حالة اللاعب.

يذكر أن لويز سواريز كان قد خضع لعملية جراحية في نفس الركبة، بشهرمايو/أيار الماضي ، مما أجبره على فقدان مكانه في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا ، لكنه تعافى ولعب للأرجواي في كوبا أمريكا.

وكان برشلونة قد وع كأس السوبر الإسباني بعد خسارته أمام أتلتكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، ليعمق بذلك سواريز من جراح البلوغرانا، بغياب قد يكون له تأثير كبير على الفريق في قادم الأيام