لجنة الانضباط تفرض عقوبات على الهلال السعودي

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات ضد نادي الهلال ورئيسه ونادي الوحدة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "عاجل" السعودية، ألزمت اللجنة فريق الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 33750 ريالا؛ بسبب تأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في مباراة الهلال والفيصلي بكأس الملك لمدة خمس دقائق عن الوقت المحدد.

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي، تغرم نادي #الهلال 53750 ريال، بسبب تأخر تسليم كشف أسماء اللاعبين في مباراة الفيصلي.

ونزول فهد بن نافل رئيس النادي إلى المنطقة الفنية لمقاعد البدلاء في نفس المباراة. pic.twitter.com/Ywmmx2oBrG — سعودي 360 (@sport360Saudi) January 13, 2020

وألزمت اللجنة رئيس نادي الهلال فهد بن نافل بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، في مباراة الفيصلي بسبب نزوله إلى المنطقة الفنية لمقاعد البدلاء.

وفرضت اللجنة على نادي الوحدة غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، على خلفية مباراة الفريق أمام الرائد في كأس الملك، حيث حصل ستة لاعبين على البطاقة الصفراء.