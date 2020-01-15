غياب محمد صلاح... ليفربول يسيطر على التشكيل المثالي لأبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التشكيل المثالي في بطولة دوري أبطال أوروبا عن عام 2019.

وجاء تشكيل "يويفا"، بناء على التصويت الجماهيري، الذي شارك فيه أكثر من مليوني شخص من جميع أنحاء العالم على مدار 6 أسابيع، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشملت القائمة 5 نجوم من ليفربول ، الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وهم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وترينت أليكسندر-أرنولد وفيرجيل فان دايك وأندي روبيرتسون وساديو ماني.

وغاب النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين، فيما اختارت الجماهير التصويت للرباعي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبيرت ليفاندوفسكي بالإضافة إلى "ماني" لقيادة الهجوم.

وجاء التشكيل المثالي، لأفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا عن عام 2019، كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون (ليفربول)

الدفاع: أرنولد (ليفربول) فان ديك (ليفربول) دي ليخت (يوفنتوس) روبرتسون (ليفربول)

الوسط: دي يونج (برشلونة) دي بروين (مانشستر سيتي)

الهجوم: ميسي (برشلونة) رونالدو (يوفنتوس) ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) ساديو ماني (ليفربول).