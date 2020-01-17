سيطرة روسية كاسحة على سباق الشاحنات داكار 2020 المقام في السعودية... فيديو

بلغ طول المرحلة النهائية، الثانية عشرة الخاصة، والتي انتهت يوم الجمعة في العاصمة الرياض، 167 كم، وكان الروسي أندريه كارغينوف السائق الأفضل، حيث حقق نتيجة ساعة و28 دقيقة و41 ثانية.

شهد رالي داكار 2020 في المرحلة التاسعة منافسة عملاقة أبقت المتنافسين على الطريق لحوالى 900 كيلومتر، وتضمنت الرحلة شرقاً من وادي الدواسر إلى حرض مرحلة خاصة بطول 415 كيلومتراً وضعت متصدري السباق تحت ضغط كبير.

ويستمر أندريه كارغينوف بالتألق والسيطرة على هذه السباقات ويواصل تقدمه نحو إحراز لقب داكار الثاني له، وقد حقق سائق فريق "كاماز" في فئة الشاحنات فوزه الرابع على التوالي في المراحل على الطريق نحو حرض، ويبتعد أقرب منافسي كارغينوف أربعين دقيقة عنه، وهو ليس سوى زميله في فريق "كاماز" أنتون شيبالوف، وانضم بطل رالي سيلك واي مرتين، ديتمري سوتنيكوف، إلى زميليه في "كاماز" بين أفضل خمسة في الترتيب العام.

واحتل الفريق الروسي ثلاثة مراكز بين الخمسة الأولى، حيث حل أندريه كارغينوف أولا بـ 38 ساعة و5 دقائق و25 ثانية، أنتون شيبالوف ثانيا بـ38 ساعة و38 دقيقة، ودميتري سوتنيكوف خامسا بـ40 ساعة و49 دقيقة و29 ثانية.