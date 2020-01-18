بلماضي: هدفنا الفوز بكأس العالم 2022

أعلن مدرب المنتخب الوطني الجزائري، جمال بلماضي، عن رغبة بلاده في الفوز بكأس العالم لكرة القدم 2022، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر ليس بالسهل.

فجر بلماضي مفاجأة من العيار الثقيل بتصريحاته التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية على قناة " كانال +" الفرنسية.

حيث قال بلماضي "علينا أولا التأهل إلى مونديال قطر 2022، الأمور لن تكون سهلة أبدا، وعلينا الصراع من أجل تحقيق التأهل".

وأضاف "عدم تأهلنا للمونديال سيكون بمثابة فشل بالنسبة لنا".

وتابع قائلا "في حالة تأهلنا سنلعب من أجل التتويج بالمونديال، سنحاول تقديم كل ما لدينا وأن نؤمن بتحقيق المستحيل".

مختتما قوله "لا نريد المشاركة من أجل المشاركة فقط.. اللاعبون فهموا الرسالة جيدا، فبعد الكان تحدثنا مطولا وأكدنا أننا قادرون على التطور أكثر وهذا لن يكون سوى بالعمل".

يذكر أن جمال بلماضي قاد المنتخب الجزائري للتويج بكأس أمم أفريقيا الأخيرة المقامة بمصر، في بطولة أظهر فيها لمسته السحرية في مهنة التدريب، كما أنهى جمال بلماضي رفقة المنخب الجزائري عام 2019 دون هزيمة في مختلف المباريات سواء الرسمية والودية.

كما توج بلماضي بجائزة أحسن مدرب في القارة السمراء لعام 2019.