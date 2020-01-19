ماكغريغور يتغلب على "كاوبوي" بـ40 ثانية في نزال الفنون القتالية المختلطة..فيديو

تغلب الإيرلندي كونور ماكغريغور، اليوم الأحد على منافسه دونالد سيروني (كاوبوي)، في دورة 246 UFC للفنون القتالية المختلطة.

المقاتل الإيرلندي لم يحتاج سوى لـ40 ثانية لإنهاء اللقاء.

حيث قام الإيرلندي بهجوم سريع على منافسه لينهال عليه بعدد من الضربات مستخدما قدميه في ذلك، ليسقط (كاوبوي) أرضا، ليستمر ماكغريغور بتوجيه اللكمات ليعلن بعدها الحكم إيقاف النزال بفوز الإيرلندي.

وقبل هذا النزال خاض ماكغريغور ابن 31 عاما خلال مسيرته الاحترافية 25 نزالا، فاز في 21 منها وخسر 4، أما سيروني البالغ 36 عاما، فقد حقق 36 فوزا مقابل 13 هزيمة.

ولم يخض ماكغريغور أي نزال منذ خسارته في أكتوبر 2018 أمام الروسي، حبيب نورمحمدوف، في معركتهما الشهيرة على لقب بطل العالم للوزن الخفيف، خلال دورة "UFC 229".