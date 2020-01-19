أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 2-0 في الدوري الإنجليزي... فيديو

واصل ليفربول مسيرته الخالية من الهزيمة في الدوري الإنجليزي، بتحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في الجولة 23 من المسابقة.

سجل هدفي ليفربول، فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح في الدقيقتين 14 و93 من عمر المباراة.

هدف الليفر الاول في اليونايتد " فان دايك " كاملا مع الاعادات 💪❤ #ليفربول_مانشستر_يونايتدpic.twitter.com/xMTFC9mNep — اهداف الليفر واليونايتد HD (@HD71902621) January 19, 2020

بهذه النتيجة، بات ليفربول الفريق الوحيد الذي تمكن من الفوز على جميع فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

هدف محمد صلاح كاملا مع الاعادات 😍#ليفربول_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/ROL2Ta5j8U — اهداف الليفر واليونايتد HD (@HD71902621) January 19, 2020

واقترب الريدز من التتويج باللقب، حيث يهيمن الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 64 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.