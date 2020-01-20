مشهد غريب... مهاجم مصري يحرم فريقه من هدف

تسبب أحمد حسن، مهاجم وادي دجلة، بحرمان فريقه من هدف جميل ومؤكد ضد أسوان في لقطة غريبة شهدها الدوري المصري.

وخلال الدقيقة 80 من عمر المباراة، انطلق حسام عرفات في هجمة مرتدة لصالح دجلة، وسدد لوب من خارج منطقة الجزاء، أعلى جسد الحارس.

ورغم أن الكرة كانت في طريقها للشباك، ركض أحمد حسن تجاه الكرة وسددها متسببا في إلغاء الهدف لأنه كان متسللا.

وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.