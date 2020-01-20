مشهد غريب... مهاجم مصري يحرم فريقه من هدف

وخلال الدقيقة 80 من عمر المباراة، انطلق حسام عرفات في هجمة مرتدة لصالح دجلة، وسدد لوب من خارج منطقة الجزاء، أعلى جسد الحارس.
أحمد حسن مهاجم #وادى_دجلة حرم فريقه من هدف محقق أمام #أسوان 🙆♂️⚽️ pic.twitter.com/WLJ4D6c3A7— WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 20, 2020
ورغم أن الكرة كانت في طريقها للشباك، ركض أحمد حسن تجاه الكرة وسددها متسببا في إلغاء الهدف لأنه كان متسللا.
وانتهت المباراة بفوز وادي دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة ويحتل المركز الثاني عشر.
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