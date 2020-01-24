كونتي يستحوذ على الجوهرة الدنيماركية... صفقة إريكسن إلى إنتر ميلان تمت

أنهى الساحر الدنيماركي كريستيان إيركسن، إجراءات انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، بعد مسلسل طويل من الإشاعات المتضاربة حول موضوع انتقاله.

وأعلن موقع "نير آزوري" رسميا، أن الفريقين توصلا لاتفاق رسمي اليوم، يقضي بانضمام إريكسن للنادي الإيطالي.

وستبلغ قيمة الصفقة حوالي 18 مليون يورو (15.1 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة لمبلغ 2 مليون يورو (1.7 مليون جنيه إسترليني) كمتغيرات، في عقد سيمتد حتى 2024.

​وسيصبح إريكسن ثالث صفقات إنتر ميلان في الميركاتو الحالي، بعد لاعب مانشستر يونايتد آشلي يونج، والنجم النيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي المعار لفناربخشة.

وحاول فريق برشلونة الإسباني مؤحراً الدخول على خط المفاوضات مع إيركسين، إلا أن اللاعب قرر الذهاب للفريق الإيطالي.

وينتهي عقد إيركسين مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق اللندني الذي اضطر لبيعه في يناير/ كانون الثاني الجاري.