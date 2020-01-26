بعد ديوكوفيتش.. فيدرر يبلغ دور الثمانية في ملبورن

استعاد روجر فيدرر مستواه بعد بداية ضعيفة ليفوز على المجري مارتون فوتشوفيتش 4-6 و6-1 و6-2 و6-2 ويبلغ دور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملعب رود ريفر أرينا اليوم الأحد.

وظهر الفائز ببطولة أستراليا ست مرات، والذي كان على بُعد نقطتين من الخسارة أمام جون ميلمان في الدور السابق، بشكل متواضع في المجموعة الأولى وخسر إرساله أمام فوتشوفيتش في الشوط السابع.

Never 👏 In 👏 Doubt 👏@rogerfederer comes from a set down to advance to his 1️⃣5️⃣th #AusOpen quarterfinal, def. Marton Fucsovics 4-6 6-1 6-2 6-2.#AO2020 pic.twitter.com/p5ISTPGkP5 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020

لكن اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما، والحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى، تعافى من خسارة أول مجموعة وفاز بثلاث مجموعات متتالية سريعا ليصل إلى دور الثمانية في ملبورن للمرة 15.

وسيلعب فيدرر المصنف الثالث في دور الثمانية مع الأمريكي تينيس ساندجرين الذي تفوق على فابيو فونيني المصنف 12 بنتيجة 7-6 و7-5 و6-7 و6-4 في وقت سابق اليوم أيضا.