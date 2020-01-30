نجم الهوكي ألكسندر أوفيتشكين يكرم كوبي براينت على طريقته الخاصة... فيديو

قرر النجم الروسي ألكسندر أوفيتشكين، لاعب نادي واشنطن كابيتال للهوكي على الجليد، تكريم نجم كرة السلة العالمي الراحل كوبي براينت من خلال ارتداء القميص رقم 24 في الإحماء قبل المباراة.

وارتدى كابتن "واشنطن" القميص رقم 24 للإحماء قبل المباراة مع "ناشفيل بريداتورز"، وفقًا لحساب فريق العاصمة الأمريكية على التويتر، وسيقوم لاعب الهوكي الروسي بالتوقيع على هذا القميص وطرحه في المزاد العلني، وسيتم إرسال العائدات إلى الصندوق لمساعدة عائلة لاعب كرة السلة المتوفى.

​ولقي براينت (41 عاما) وابنته جيانا حتفهما، يوم الأحد الماضي، عندما تحطمت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلهما إلى أكاديمية مامبا الرياضية للمشاركة في بطولة لكرة السلة للفتيات وسط أجواء ضبابية شمال غربي مدينة لوس أنجلوس.

براينت ، الذي أنهى مسيرته المهنية في عام 2016، لعب في الدوري الاميركي للمحترفين في "لوس أنجلوس ليكرز" لمدة 20 موسم، وتوج خمس مرات بطلاً للمسابقة، وشارك 18 مرة في مباراة كل النجوم، ويعتبر من بين الأوائل في قائمة أنجح اللاعبين في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين، واحتل براينت المركز الثالث برصيد 33643 نقطة.