نجم ليفربول: لهذا السبب لا يمكننا التوقف

أكد أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول، أن الفريق لا يمكنه التوقف عن اللعب بقوة وتحقيق الانتصارات، بسبب قوة المنافسة وصعوبتها في الدوري الإنجليزي.

وحقق ليفربول الفوز خارج الديار على وست هام بهدفين دون رد، ليوسع الفارق على صدارة الترتيب بينه وبين مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه إلى 19 نقطة.

وقال أليسون لموقع ناديه : "نحن دائما نركز على المباراة المقبلة. نحن الآن بالفعل نركز على مواجهة السبت المقبل ضد ساوثهامبتون. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز".

وتابع البرازيلي الدولي: "نعلم جيدا إلى أي مدى يمكننا الذهاب، ولكن لن يمكننا الذهاب بعيدا إلا بتقديم أفضل العروض على أرض الملعب. الدوري الإنجليزي بطولة عالية المستوى وصعبة، لهذا لا يمكنك التوقف وتحتاج إلى الاستمرار".

وحول حفاظه على تركيزه طيلة المباراة حتى في ظل هيمنة فريقه، وتعرضه للاختبار في أوقات متباعدة، تابع اللاعب: "أنا معتاد على القيام بذلك. فقط أواصل التدريب بقوة وأبذل قصارى جهدي لأكون في أفضل حال عندما تأتيني الكرة".

وأتم: "زملائي أيضا يساعدونني كثيرا على أرض الملعب. حينما يكون المدافع قريبا بما يكفي من الكرة، يصعب على المهاجم تسديدها، وبهذا لا تخرج الكرة بالجودة الكافية لتهديد المرمى".