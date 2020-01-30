ديوكوفيتش يهزم فيدرر ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

فاز حامل اللقب، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، على السويسري روجر فيدرر بنتيجة 3 مجموعات مقابل لاشيء (7-6 و6-4 و6-3) ليبلغ نهائي بطولة استراليا المفتوحة للتنس.

ونجح ديوكوفيتش، المصنف ثاني عالمياً، في قطع تذكرة التأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس "ملبورن" أولى بطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

🇷🇸 U-N-S-T-O-P-P-A-B-L-E 🇷🇸@DjokerNole def. Roger Federer for the 27th time 7-6(1) 6-4 6-3 to earn the chance to play for his 8️⃣th #AusOpen title 🏆#AO2020 pic.twitter.com/Hy7lu8AIHo — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020

واحتاج اللاعب الصربي إلى ساعتين و19 دقيقة فقط، لحسم التأهل إلى النهائي، على حساب "فيدرير"، حيث أنهى المجموعة الأولى المتكافئة بنتيجة 7-6، وسيطر "نولي" على المجموعتين الثانية والثالثة حيث أنهاهما بنتيجة "6-4، 6-3" على التوالي.

وأكد ديوكوفيتش تفوقه مرة أخرى على فيدرير بتحقيق الانتصار 27 في مواجهات اللاعبين المباشرة، مقابل 23 للاعب السويسري.

ويملك نوفاك الرقم القياسي في تحقيق لقب "ملبورن" بسبعة ألقاب، حيث يسعى لتحقيق لقبه الثامن في هذه البطولة.

وسيلتقي اللاعب الصربي مع الفائز من المواجهة بين دومينيك تيم وألكسندر زفيريف التي تقام غدا الجمعة.