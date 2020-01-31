كورونا يبدأ تهديده لأولمبياد طوكيو2020

قال منظمو دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في صيف 2020 في طوكيو، إن فكرة إلغاء البطولة بسبب انتشار كورونا لم يتم مناقشتها.

ففي بيان لمنظمي البطولة جاء فيه بأنه لم يتم إطلاقا مناقشة موضوع إلغاء البطولة، وستواصل اللجنة التنظيمية لطوكيو 2020 التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات ذات الصلة في حال اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وأعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9692 حالة في البلاد، مشيرة إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا

وأشارت لجنة الصحة الوطنية إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، و171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وقال البيان إنه تم تسجيل 1982 حالة إصابة جديدة يوم أمس الخميس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل حاليا حالة طارئة صحية عامة تثير قلقا عالميا.