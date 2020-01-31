بعد أحداث "نهائي اليد" أمام مصر... حرمان تونس من تنظيم أي بطولة أفريقية لمدة 4 سنوات

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد عقوبات قاسية على تونس، على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في نهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر.

وناقش الاتحاد الأفريقي الأحداث التي حدثت في نهائي المسابقة، ومنها اعتداء أحد المشجعين على لاعب المنتخب عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة على لاعبي مصر.

ووفقا لخطاب رسمي وصل للاتحاد التونسي، جاءت قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة اليد كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد قدرها 15 ألف يورو.

2- حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولة أفريقية على صعيد المنتخبات والأندية لمدة 4 سنوات كاملة.

وكان منتخب مصر قد نجح في اقتناص البطولة بالفوز على تونس بنتيحة 27-22، وتأهل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة أحداث شغب من بعض الجماهير التونسية، مما أدى لتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق.