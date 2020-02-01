مطاردا مانشستر سيتي.. ليفربول على أعتاب إنجاز تاريخي

بات ليفربول على أعتاب تحقيق رقم قياسي آخر بشرط الفوز على ساوثهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

الفريق الأحمر فاز بـ19 مباراة متتالية على ملعبه آنفيلد، وهو الرقم الذي يتجاوزه مانشستر سيتي فقط برصيد 20 مباراة في موسم 2011/2012.

وفيما يخص مواجهة اليوم، فاز فريق يورغن كلوب في كل من المواجهات الخمس الأخيرة ضد ساوثهامبتون بنتيجة 13-2، وهي أفضل سلسلة انتصارات للريدز على منافس في الدوري.

وكان للمصري محمد صلاح نصيب في أرقام ليفربول، حيث سجل 5 أهداف في 5 مباريات أمام ساوثهامبتون، فقط روبي فاولر (8) ومايكل أوين (7)، سجلوا أكثر منه، كما حقق الفوز في آخر 30 مباراة خاضها ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول لم يهزم في آخر 103 مباراة في الدوري (94 فوز و9 تعادلات)، على ملعب آنفيلد، خاصة عندما يتقدم في الشوط الأول.

A memorable away day earlier this season, with two superb strikes for the Reds 👌⚽️



We're back against @SouthamptonFC this afternoon 👊 pic.twitter.com/sIlu0aCl3A — Liverpool FC (@LFC) February 1, 2020

وحقق متصدر ترتيب الدوري الفوز في 11 مباراة بالدوري هذا الموسم، بفارق هدف، سجل البرازيلي روبيرتو فيرمينو هدف الفوز في 5 منهم.

وعلى الصعيد الدفاعي، حافظ ليفربول على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي أكثر من أي ناد آخر هذا الموسم برصيد 10 مباريات.