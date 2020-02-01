فيديو.. أسطورة الكرة السعودية يحتج على عدم إقامة مباراة اعتزال ببيع السمك

لجأ أسطورة الكرة السعودية سعيد العويران، للوقوف بسيارة في وسط الشارع لبيع السمك، اعتراضا على عدم إقامة مباراة اعتزال له.

ويظهر في مقطع فيديو، العويران وهو يهتف "سمك سمك سمك! لم ينظموا لنا مباراة اعتزال، فقررت بيع السمك".

وحرص العديد من المارة على الوقوف بجانب العويران، والحديث والمزاح معه.

#سعيد_العويران يحتج على عدم إقامة مباراة اعتزال له ببيع السمك pic.twitter.com/OfjRCfUlFl — صحيفة مكة (@makkahnp) February 1, 2020

سعيد العويران صاحب الـ52 عاما، لعب في صفوف الشباب السعودي ومنتخب السعودية منذ عام 1988 وحتى عام 2001.

وشارك العويران في كأس العالم 1994 وكأس العالم 1998، ويعد هدفه في مرمى منتخب بلجيكا، سادس أفضل هدف في تاريخ المونديال.

ولقب العويران بلقب مارادونا العرب، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994 مما جعله أشهر لاعب سعودي.