الثنائي كريتشيكوفا ومكتيتش يفوزا بلقب استراليا في الزوجي المختلط... فيديو

وأظهرت كريتشيكوفا بجانب مكتيتش قوة أكبر أمام الثنائي الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة عند الوصول لشوط فاصل وفاز الاثنان بثماني نقاط متتالية قبل حسم الانتصار بنتيجة 5-7 و6-4 في ملعب رود ليفر.
🏆🏆@B_Krejcikova/@NMektic capture a first team Grand Slam title defeating Mattek-Sands/Murray 5-7 6-4 [10-1].— #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020
Krejcikova successfully defends her mixed doubles crown while Mektic wins a maiden Slam trophy.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/42zPrUfjaY
ودافعت التشيكية كريتشيكوفا عن لقبها بنجاح بعد أن فازت في العام الماضي برفقة الأمريكي راجيف رام بينما حصل الكرواتي مكتيتش على لقبه الأول في البطولات الأربع الكبرى.
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