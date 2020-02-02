والد نورمحمدوف يعلق على نزال جديد مع ماكغريغور: إنه استسلم

علق والد بطل الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف على نزال انتقامي جديد مع المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور.

وقال عبدالمناف نورمحمدوف: "ماذا يعني نزال انتقامي، هو عندما يخسر البطل عنوة أو بعد قرار منقسم، لكن (ماكغريغور) هنا استسلم"، بحسب صحيفة "سبورت إكسبرس".

والقرار المنقسم يكون عندما يصوت قاضيان لمقاتل واحد بينما يصوت القاضي الثالث لصالح الآخر.

ولاحظ نورمحمدوف الأب، أن "النزال الانتقامي هو شيء يمكن أن يستفاد رئيس "يو إف سي" دانا وايت ماليا منه، لكن من الجانب الرياضي فليس لهذا النزال أي قيمة".

يذكر أن حبيب نورمحمدوف، تمكن من الفوز على ماكريغور في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وفي آخر نزال يخوضه ماكغريغور، فاز على دونالد سيرون الشهير بـ"كاوبوي"، خلال 40 ثانية فقط.