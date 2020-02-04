بعد قرابة السبعين يوما من الغياب... هازارد يستعد لشهر فبراير الصعب

أعلن ريال مدريد عن عودة لاعبه البلجيكي إيدين هازارد إلى التدريبات بعد أن نشر صور المران، وكتب عليها استعداداً لربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

الصور شهدت عودة هازارد الذي تحدث عنه مدربه زين الدين زيدان في وقت سابق أنه لن يتم المجاذفة به، ولذلك لم يتم إقحامه في تشكيلة الفريق التي واجهت أتلتكو مدريد يوم السبت الماضي.

وعانى هازارد من إصابة قوية أبعدته عن صفوف الميرنغي لنحو شهرين ونصف قبل أن يتحدد موعد لعب مباريات الفريق من جديد.

وتتجه الأنظار إلى ملعب سانتياغو برنابيو الذي قد يشهد عودة هازارد في مباراة كأس الملك مع ريال سوسيداد يوم الخميس المقبل.