فيديو... مقاتلة من أصول روسية تؤدي رقصة فولكلورية احتفالا بالفوز على منافستها الأمريكية

نجحت المقاتلة البيروفية وروسية الأصل، فالنتينا شيفتشينكو، في الحفاظ على لقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، بالفوز على الأمريكية كاثلين تشوكاغيان.

وحسمت شيفتشينكو النزال بالضربة القاضية في الجولة الثالثة من النزال الذي أقيم يوم الأحد.

واحتفلت فالنتينا بالفوز، بأداء رقصة شهيرة من فولكلور شعوب القوقاز تسمى "لزغينكا"، كونها من أصول روسية وولدت في قرغيزستان.

يذكر أن صاحبة الـ31 عاما دافعت عن لقبها للمرة الثالثة على التوالي، كما حققت خامس انتصار متتالي ورقم 19 خلال مسيرتها مقابل ثلاث هزائم.