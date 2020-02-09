بالفيديو... أهداف ريال مدريد وأوساسونا 4-1 في الدوري الإسباني

حقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 4-1 على مضيفه أوساسونا في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 14 بهدف أوناي جارسيا، ورد الضيوف برباعية عن طريق إسكو وسيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور ولوكا جوفيتش في الدقائق 33 و38 و84 و92.

بهذه النتيجة، يواصل ريال مدريد احتلاله لصدارة جدول ترتيب الليغا برصيد 52 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة الوصيف، وللأخير مباراة متبقية.