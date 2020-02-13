رونالدو يحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

أصبح لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو أحد النجوم الحاصلين على الإقامة الذهبية في الإمارات.

أقر مجلس الوزراء في الإمارات نظام الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين، بحسب صحيفة "البيان".

Cristiano Ronaldo Will Not Attend Oscar Ceremony And After A Few Days He Will Create His Own Oscar In Dubai..#Oscars pic.twitter.com/TgES6D7EeZ — Leo1⃣0⃣: Football's Greatest Beautifier (@mehran_gul10) February 9, 2020

ويقضي رونالدو إجازته في دبي باستمرار كما يشارك في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ عام 2011.

ودخل ست نجوم أخرى في قائمة الرياضيين الحاصلين على الإقامة الذهبية وذلك لإقامتهم المستمرة في دبي، مثل لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر، والإيفواري ديديه دروغبا، والفرنسي أريك أبيدال، المدير الرياضي لنادي برشلونة.