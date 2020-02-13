رونالدو يجعل اليوفي من أندية الـ 100 مليون يورو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تمديد عقده مع شركة أليانز الراعية لمعلبه حتى عام 2030.

وستظهر علامة أليانز على اسم النادي وقمصان اللاعبين،لمدة عشر سنوات قادمة. وسيحصل يوفنتوس على مبلغ قيمته 10.3 مليون سنويًا بإجمالي 103.1 مليون يورو خلال هذه الفترة.

جاء ذلك في بيان نشره النادي عبر موقع الرسمي، قال فيه إن وجود كريستيانو له السبب الأكبر بهذا العقد.

التأثير القوي لكريستيانو تأكد بعدما قام رعاة النادي الإيطالي جميعهم بتجديد عقدهم مع البيانكونيري بعد وصول النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات إلى الفريق في 10 يوليو/تموز عام 2018، حتى شركت أديداس الألمانية مددت، بالرغم من أن عقد رونالدو مع شركة نايكي الأمريكية حتى عام 2026.

وكانت شركة "جيب" للسيارات، من بين الرعاة الذين زادوا قيمة العقد من 17 مليون يورو إلى 42 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويعتبر رونالدو أكثر شخص لديه متابعين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مما جعل اليوفي يوقع كل عقود الرعاية هذه، حيث ارتفعت قيمة النادي بشكل كبير، بعد طباعة اسم رونالدو على قميص اليوفي، الأمر الذي جعل اليوفي يتخطى أعقاب المئة مليون يورو مثل ريال مدريد وبرشلونة.