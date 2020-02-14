رسميا... استبعاد مانشستر سيتي من جميع المنافسات الأوروبية لمدة عامين

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" استبعاد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن المشاركة في جميع المنافسات الأوروبية لمدة عامين.

وقرر الاتحاد في بيان رسمي حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المنافسات الأوروبية لموسمي 2020-2021 و2021-2022.

وجاء في بيان "ويفا"، أن "النادي الإنجليزي ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد الترخيص واللعب النظيف المالي من خلال المبالغة في تقدير إيرادات رعايته في تقريري عامي 2012 و2016".

وأضاف البيان: "بالإضافة إلى حرمانه لمدة عامين، تم تغريم النادي الإنجليزي 30 مليون يورو".

وأشار البيان أنه "يحق للمانشستر سيتي الطعن على القرار في المحكمة الرياضية خلال الفترة المقبلة".

وبدوره، نشر مانشستر سيتي بيانا رسميا يعبر عن شعوره بالإحباط من القرار، مؤكدا التزامه بالمعايير القانونية واتجاهه للطعن على القرار في أقرب وقت ممكن.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي يواجه ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أقل من أسبوعين من الآن.