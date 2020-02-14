شقيق أمير قطر يهنئ الزمالك على بطولة السوبر الأفريقي

علق الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر، على على تتويج نادي الزمالك المصري بكأس السوبر الأفريقي، بعد تغلبه على نادي الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وهنأ الشيخ جوعان بن حمد، وهو رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، عبر حسابه بموقع "تويتر" نادي الزمالك، قائلا: "ألف مبروك لنادي الزمالك المصري الفوز والتتويج بكأس السوبر الأفريقي".

وأضاف إنها "كانت مباراة مُمتعة قدم فيها الزمالك والترجي التونسي حضورًا لافتاً يليق بتاريخهما".

ألف مبروك لنادي الزمالك المصري الفوز والتتويج بكأس السوبر الأفريقي 🇪🇬 🏆

كانت مباراة مُمتعة قدم فيها الزمالك

والترجي التونسي حضوراً لافتاً يليق بتاريخهما #كاس_السوبر_الافريقي#الترجي_الزمالك — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) February 14, 2020

وتوج الزمالك بالسوبر الأفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بقطر مساء الجمعة.

وسيعود الزمالك لمواجهة الترجي في إطار منافسات دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى في مصر على أن تقام موقعة الإياب في تونس.

ويعد هذا هو اللقب الرابع للزمالك في مسابقة السوبر الأفريقي، خلف الأهلي صاحب الـ 6 ألقاب في الصدارة.

واستضافت قطر مباراة السوبر الأفريقي للعام الثاني على التوالي، وذلك بعد توقيع كل من الاتحادين الأفريقي والقطري لكرة القدم اتفاقية تنص أيضا على استضافة الدوحة نسختي 2021 و2022 من البطولة.