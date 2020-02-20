الواعد هولاند يتصدر قائمة لاعبي الأسبوع في موقع دوري أبطال أوروبا

أعلن الموقع الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع التي يطلقها الموقع بعد كل جولة.

وشهدت القائمة، حسب الموقع الرسمي للبطولة، تواجد الظاهرة الواعدة (حسب رأي محللي ونقاد وصحفي كرة القدم) إرلينغ هولاند بعدما سجل هدفي الفوز لفريه "بروسيا دورتموند" على "باريس سان جيرمان" الفرنسي، ورينان لودي مدافع "أتلتيكو مدريد" الذي ساهم بنسبة كبيرة في الدفاع عن مرمى فريقهم وبالتالي الفوز على "ليفربول" بهدف نظيف.

بالإضافة إلى ذلك ضمت القائمة حارس "توتنهام"، هوغو لوريس، الذي، ورغم خسارة فريقه، فقد كان السبب الرئيس لعدم تسجيل أكثر من هدف، وأيضاً لاعب "أتلانتا"، هاينز هاتيبور، الذي سجل هدفين من أصل أهاف فريقه الأربعة على "فالنسيا".

وشهد الأسبوع الجاري إقامة 4 مباريات ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا.