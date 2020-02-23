5 عقود..ميسي على أعتاب تحطيم رقم بيليه

أصبح نجم فريق برشلونة الإسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي، على أعتاب تحطيم رقم صمد لـ5 عقود كان قد سجله الأسطورة البرازيلية بيليه، بتسجيله لـ643 هدفا.

واقترب النجم الأرجنتيني من رقم البرازيلي وبخاصة بعد تسجيله لأربعة أهداف مساء أمس السبت في فريق إيبار ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

حيث بات الأرجنتيني على بعد 17 هدفا للوصول لرقم بيليه الذي سجل رفقة ناديه سانتوس البرازيلي 643 هدفا، وهو الرقم الذي ظل صامدا لخمسة عقود من الزمن.

ويمتلك الأرجنتيني 626 هدفا من 715 مباراة خاضها مع فريقه الإسباني، مقسمة على 437 هدفا في الدوري الإسباني و114 هدفا في دوري الأبطال و53 هدفا في كأس ملك إسبانيا و14 هدفا في كأس السوبر الإسباني و5 أهداف في كأس العالم للأندية و3 أهداف في كأس السوبر الأوروبي، بحسب ما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.

ويتصدر ميسي قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم حتى الآن برصيد 18 هدفا، أي بفارق 5 أهداف عن ملاحقة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الذي حصد من الأهداف 13 هدافا في الليجا.