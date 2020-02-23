آرسنال يفوز على إيفرتون في مباراة مثيرة ويقترب نحو المقدمة

تغلب نادي آرسنال على ضيفه إيفرتون في منافسات الجولة 27 من دوري الدرجة الممتازة الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي مباراة مثيرة افتتح دومينيك كالفرت التسجيل لفريقه إيفرتون بتسديدة بهلوانية جميلة.

ومنح المهاجم الصاعد إيدي نكيتيا، الذي بدأ أساسيا على حساب الكسندر لاكازيت، التعادل لأرسنال في الدقيقة 27 وبعدها بست دقائق سجل أوباميانج هدف التقدم.

وعادل البرازيلي ريتشارليسون الكفة لإيفرتون قبل انتهاء الشوط الأول، لكن أرسنال عاد للتقدم في بداية الشوط الثاني من ضربة رأسية لأوباميانغ أيضا بعد تمريرة نيكولاس بيبي العرضية، محرزا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه.

وصعد آرسنال للمركزالتاسع برصيد 37 نقطة وبفارق أربع نقاط عن المراكز الأوروبية، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 36 نقطة بالمركز الحادي عشر.