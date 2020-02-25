عملاق ليفربول يتغزل بمحمد صلاح

وشارك صلاح في فوز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مسجلا هدف فريقه الثاني.
وقال فان دايك لصحيفة "ليفربول إيكو" المحلية: "صلاح أظهر خلال المواسم التي قضاها هنا أنه لاعب رائع والأرقام تتحدث عن نفسها".
"We are very happy with him and that is the most important thing" https://t.co/50fvNyk2EK— Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 25, 2020
وتابع الهولندي الدولي: "نحن سعداء للغاية به وهذا هو أهم شيء بالنسبة له كذلك".
وأضاف فان دايك: "هو عضو مهم للغاية في ليفربول، ليس من الناحية التهديفية فقط، ولكنه يساهم دفاعيا أيضا".
وأتم صاحب الرقم 4: "نحن سعداء للغاية بوجود محمد صلاح ونتمنى أن يستمر على هذا المنوال".
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