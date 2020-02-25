عملاق ليفربول يتغزل بمحمد صلاح

حرص مدافع منتخب هولندا وفريق ليفربول، فيرجيل فان دايك، على مدح زميله ونجم منتخب مصر، محمد صلاح.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على وست هام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مسجلا هدف فريقه الثاني.

وقال فان دايك لصحيفة "ليفربول إيكو" المحلية: "صلاح أظهر خلال المواسم التي قضاها هنا أنه لاعب رائع والأرقام تتحدث عن نفسها".

"We are very happy with him and that is the most important thing" https://t.co/50fvNyk2EK — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) February 25, 2020

وتابع الهولندي الدولي: "نحن سعداء للغاية به وهذا هو أهم شيء بالنسبة له كذلك".

وأضاف فان دايك: "هو عضو مهم للغاية في ليفربول، ليس من الناحية التهديفية فقط، ولكنه يساهم دفاعيا أيضا".

وأتم صاحب الرقم 4: "نحن سعداء للغاية بوجود محمد صلاح ونتمنى أن يستمر على هذا المنوال".