بسبب زوجته "اللحوحة"... مدرب فريق إنجليزي يضطر إلى رد فعل "غير متوقع"

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق بيرنلي، شون دايش، والذي كان يتلقى فيه اتصالات متكررة من زوجته.
وفاجأ دايش الصحفيين في المؤتمر بإيقافه المؤتمر وإخراج هاتفه الذكي، والتقاط صور للصحفيين.
وقال المدير الفني لفريق بيرنلي: "معذرة، سألتقط صور لكم، زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها".
"My missus is quizzing me on why I haven't text her back."— ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2020
Trouble for Burnley manager Sean Dyche? 😂 pic.twitter.com/4YycEwVuVD
وتابع بقوله ضاحكا: "سأخبرها أن هذا هو السبب".
ويستعد بيرنلي لأن يحل ضيفا على نيوكاسل، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي.
ويحتل بيرنلي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز التاسع.
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