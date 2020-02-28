بسبب زوجته "اللحوحة"... مدرب فريق إنجليزي يضطر إلى رد فعل "غير متوقع"

اضطر مدرب فريق إنجليزي إلى رد فعل "غير متوقع" خلال مؤتمر صحفي لفريقه، بسبب اتصالات زوجته "اللحوحة" بصورة متكررة.

ونشرت شبكة "ESPN" الرياضية العالمية مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق بيرنلي، شون دايش، والذي كان يتلقى فيه اتصالات متكررة من زوجته.

وفاجأ دايش الصحفيين في المؤتمر بإيقافه المؤتمر وإخراج هاتفه الذكي، والتقاط صور للصحفيين.

وقال المدير الفني لفريق بيرنلي: "معذرة، سألتقط صور لكم، زوجتي تتصل بي بصورة متكررة، وتسألني لماذا لا أرد عليها أو على رسائلها".

"My missus is quizzing me on why I haven't text her back."



Trouble for Burnley manager Sean Dyche? 😂 pic.twitter.com/4YycEwVuVD — ESPN FC (@ESPNFC) February 28, 2020

​وتابع بقوله ضاحكا: "سأخبرها أن هذا هو السبب".

ويستعد بيرنلي لأن يحل ضيفا على نيوكاسل، غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الـ28 للدوري الإنجليزي.

ويحتل بيرنلي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 37 نقطة بفارق الأهداف عن أرسنال صاحب المركز التاسع.