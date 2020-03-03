إعلام: لقاء دورتموند وباريس سان جيرمان قد يكون بلا جمهور

أشارت تقارير إعلامية إلى أن مباراة العودة في دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبروسيا دورتموند الألماني، المقرر إقامتها في العاصمة الباريسية يوم 11 مارس/آذار قد تلعب دون جمهور.

فبحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، فإن مباراة العودة ربما تقام دون جمهور بسبب تفشي فيروس كورونا، وتعد فرنسا ثاني أكثر الدول الأوروبية التي يتفشى فيها المرض بعد إيطاليا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن هناك خلافات دائرة بين باريس سان جيرمان ودورتموند حول إقامة المباراة دون مشجعين، وعنونت الصحيفة "يخشى باريس سان جيرمان الفرنسي، من خوض

مباراته أمام بوروسيا دورتموند في إياب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، دون جمهور".

وأبدى مدافع الفريقي الفرنسي، ماركينوس، اعتراضه على خوض اللقاء دون الجمهور، قائلا: "سيكون عارا، كان لديهم مشجعوهم في الذهاب، نريد مشجعينا إلى جانبنا، إذا كان الأمر كذلك، سنطالب بإلغاء المباراة".

وقالت الصحيفة بأن "اليويفا" يدرس إقامة مباراة الإياب بين الفريقين دون جمهور، بسبب الزيادة في إصابات فيروس كورونا في فرنسا.

يذكر بأن بوروسيا دورتموند تمكن من التغلب على أرضه على فريق العاصمة الفرنسية بهدفين لهدف.