حبيب يركل حزام فيرغسون قبل لقائهما المنتظر..فيديو

شارك كل من الروسي حبيب نورمحمدوف والأمريكي توني فيرغسون في الندوة الصحفية التي تسبق لقائهما يوم 18 أبريل/نيسان، بنسخة "يو اف سي 249" بمدينة نيويورك الأمريكية.

استمر المؤتمر الصحفي لأقل من نصف ساعة، ليقف بعدها المقاتلان وجها لوجه مستعرضين أحزمة البطولة.

ليضع بعدها فيرغسون على الأرض حزامه طالبا من حبيب وضع حزامه بجانيه وقائلا له " حزامي ضد حزامك"، ليمتنع حبيب عن وضع حزامه على الأرض، وليركل بعدها حزام فيرغسون.

ليبادره الأخير "بقبلة في الهواء" في جو اتسم بالندية.

كما وشهد المؤتمر تراشقا بالكلام بين كلا المقاتلين، حيث قال فيرغسون لحبيب بأنه لم يقاتل في معارك شوارع حقيقية، ليرد عليه الآخر قائلا " أنت أمريكي، لايمكنك القتال في الشوارع أبدا.انت لا تعرف من أين أتيت وماذا يحدث في تلك الأماكن التي أتيت منها.سأحطمك اذا تقاتلنا في الشارع".