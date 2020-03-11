باريس سان جيرمان يعلن حقيقة إصابة نجمه مبابي بفيروس "كورونا"

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، مساء اليوم الأربعاء، أن باريس سان جيرمان الفرنسي كشف حقيقة إصابة نجمه الشاب، كيليان مبابي.

نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا حول طبيعة إصابة والمرض الذي ألم بنجم الكرة الفرنسية مبابي، الذي كان يخشى البعض أن يكون فيروس "كورونا" الجديد.

وقالت الصحيفة الفرنسية الرياضية الشهيرة إن إدارة باريس سان جيرمان أخضعت مبابي لاختبار فيروس "كورونا"، وأظهرت النتائج أنها سلبية، ولا يعاني من عدوى الفيروس.

وأدرجت إدارة باريس سان جيرمان نجمه مبابي في تشكيلة لقاء ضيفه بروسيا دروتموند في إياب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة الفرنسية أن مبابي، 21 عاما، يعاني من التهاب اللوزتين، مشيرة إلى أنها قد لا تعوق مشاركته في المواجهة التي ستقام بدون جمهور بسبب المخاوف من تفشي الفيروس.

وكان مدرب سان جيرمان الألماني توماس توخيل سبق وقال إن الجهاز الفني ينتظر ليرى طبيعة الحالة الصحية التي يعاني منها مبابي ليدرس إمكانية إشراكه في المباراة من عدمها.

وكان باريس سان جيرمان قد خسر أمام بروسيا دورتموند في ألمانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويفتقد سان جيرمان مساء الأربعاء، عددًا من لاعبيه، أبرزهم قلب دفاعه وقائده البرازيلي تياجو سيلفا بسبب الإصابة، إضافة إلى الظهير البلجيكي توماس مونييه ولاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي للإيقاف.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن كيليان مبابي لم يتدرب خلال اليومين الماضيين، حتى يخضع اليوم لاختبار يوضح مدى إصابته بفيروس كورونا.

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في فرنسا ليصل إلى 33 كما أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات إلى 1784.