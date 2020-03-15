فان ديك يوجه رسالة قاسية "يسكت" بها جماهير الدوري الإنجليزي

تم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل/نيسان على أقرب تقدير مع تفشي وباء فيروس كورونا في بريطانيا وعموم أوروبا، ما أثار سخرية أغلبية مشجعي فرق الدوري الإنجليزي على ليفربول بسبب حدوث كارثة قد تحرمه التتويج إذا تفاقم الوضع عن ماهو عليه.

وقال مدافع الليفر فان دايك، وفقًا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية: "لقد كنت على علم بذلك لأنه مر وقت منذ فوز ليفربول الأخير بالدوري".

وأضاف: "المشجعون المتنافسون يتحدثون دائمًا عن عدم فوزنا بالدوري الممتاز وعندما تكون في النادي تحصل على هذه الرسائل أيضًا".

وتابع حديثه: "إنه شيء نسعى جاهدين لتحقيقه، نحن نلعب من أجل البطولات طوال الوقت، وكنت محظوظًا للغاية لأنني فزت بدوري أبطال أوروبا العام الماضي، واقتربت من مانشستر سيتي الذي كان أفضل قليلاً منا في الدوري العام الماضي والآن الفارق 25 نقطة لصالحنا لذلك الأمور ليست سيئة للغاية".

وأكمل: "لأي شخص الحق في رأيه والحديث حول عدم فوزنا بالدوري لفترة طويلة هو شيء أغلقه، وهذا لا يزعجني على الإطلاق".

وأكمل ديك: "أحاول فقط أن أبذل قصارى جهدي كل يوم سواء كان ذلك في التدريب أو خارج الملعب وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق".

وختم حديثه قائلا: "لا يزعجنا أشخاص آخرون من أندية أخرى، ولكن سيكون من اللطيف إسكاتهم".

وعلقت الأنشطة الأوروبية في الدوريات والبطولات الأوروبية بسبب تفشي وباء كورونا العالمي (الجائحة)، ويحتاج فريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لفوزين فقط من أجل الحصول على أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ ثلاثة عقود.