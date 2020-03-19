رسميا... تأجيل بطولة كأس العالم للأندية

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشكل نهائي بتأجيل بطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الجديد، التي كان من المقرر إقامتها في صيف عام 2021 بالصين بمشاركة 24 فريقا لأول مرة، إلى موعد يحدد لاحقاً.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أن الموعد الجديد للبطولة سيتم تحديده في وقت لاحق، حيث تم التأجيل نظرا لتضاربها مع الموعد الجديد لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2021" التي ستقام خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/ تموز 2021.

وقال جياني انفانتينو رئيس "فيفا": إن "هذا الوضع الاستثنائي يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية، وهذه الأزمة تؤثر على العالم بأسره، ولهذا يجب البحث عن حلول تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل أطراف اللعبة في أرجاء العالم كافة ولهذا فقد أعلن فيفا مؤخرا عن تخصيص تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لصندوق دعم منظمة الصحة العالمية المخصص للتعامل مع الأزمة".

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وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020 " لمدة عام، ووافق الاتحاد الدولي على تلك الخطوة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي ستحضر البطولة، كما وافق أيضا على تأجيل بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، لتنقل من شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2020، إلى المواعيد نفسها في العام التالي، وذلك لتمكين اللاعبين المحترفين في أوروبا من إنهاء الموسم مع أنديتهم.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالوباء العالمي (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 200 ألف شخصا ، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 9000، وتجاوز عدد المتعافين 85 ألف شخص.