تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونظيره الأوروبي بسبب كورونا

وقال "يويفا" في بيان نشره على صفحته الرسمية في تويتر: "تم رسميا تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا للسيدات بسبب فيروس كورونا (الجائحة)".

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague



No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course. — UEFA (@UEFA) March 23, 2020

وأضاف: "لم يتخذ أي قرار بشأن المواعيد الجديدة المعاد ترتيبها".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر تأجيل نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020 " لمدة عام، ووافق الاتحاد الدولي على تلك الخطوة حفاظا على سلامة اللاعبين والجماهير التي ستحضر البطولة، كما وافق أيضا على تأجيل بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، لتنقل من شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2020، إلى المواعيد نفسها في العام التالي، وذلك لتمكين اللاعبين المحترفين في أوروبا من إنهاء الموسم مع أنديتهم.