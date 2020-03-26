تحويل ملعب ماراكانا الشهير لمستشفى مؤقت لمساعدة مرضى كورونا

قالت سلطات ريو دي جانيرو، اليوم الخميس، إن مجمع ماراكانا الرياضي في البرازيل الذي يضم أشهر ملعب كرة قدم في العالم سيتحول إلى مستشفى مؤقت للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.