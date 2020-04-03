الدوري الإنجليزي يتجه لخفض رواتب اللاعبين ويدعم الدرجات الأدنى

سيتشاور الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب بنسبة 30% كما صوت على تمويل الدرجات الأدنى بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني لمساعدتها في مواجهة الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رابطة الدوري الممتاز، في بيان لها، إن الأندية "اتفقت بالإجماع على التشاور مع اللاعبين بشأن تخفيضات مشروطة بنسبة 30 في المئة لإجمالي الرواتب السنوية".

وقالت أيضا إن المسابقة لن تعود في بداية مايو/ أيار وإن موسم 2019-2020 لن يستأنف إلا إذا كانت الظروف آمنة ومناسبة.