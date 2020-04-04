دوري السلة الأمريكي يقترح تقليص رواتب اللاعبين 50%

تتطلع رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة، لتخفيض رواتب اللاعبين إلى النصف اعتباراً من 15 أبريل/ نيسان الجاري، بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت رابطة اللاعبين بهذه البطولة إنها لن تقبل تخفيضاً في الرواتب إلا بنسبة 25% فقط، على أن يكون اعتباراً من 15 مايو/ آيار المقبل.

وذكر موقع "si" الرياضي الأمريكي، أن الطرفين يناقشان ما ينبغي عمله مالياً، حال عدم استئناف منافسات موسم 2019-2020، ما يتضمن احتمالية احتجاز ما يصل إلى 25% من الأجور المتبقية للاعبين لدى الدوري.

كما يوضح الموقع أنه إذا بدأ دوري كرة السلة الأمريكي في إلغاء مباريات، فإن بنداً في الاتفاق الجماعي يتعلق بالأحداث القهرية سيجري تفعيله تلقائياً، ويقضي بأن يفقد اللاعبون 1% من راتبهم عن كل مباراة ملغاة.

ووفقاً للمنصوص عليه في اتفاق العمل الجماعي، يعد توقف الأنشطة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد حدثاً قهرياً، لأنه يحول دون وفاء رابطة دوري كرة السلة للمحترفين بالتزاماتها.

وكان ينبغي أن يخوض لاعبو هذه البطولة 18 مباراة حتى نهاية الموسم.