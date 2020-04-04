بعيدا عن كورونا.. اليوفي يرصد شريك رونالدو

على الرغم من حالة التوقف التي تعيشها أوروبا بعد انتشار وباء فيروس كورونا، فإن فريق يوفنتوس الإيطالي يحاول تدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، ومحاولة إيجاد شريك لنحمه كريستيانو رونالدو.

ونشرت صحيفة "ذا صن" سعي يوفنتوس تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، بكل ما أوتي من قوة لبناء فريق مميز، من أجل حصد بطولة دوري أبطال أوروبا المستعصية على النادي في الأعوام الماضية.

وبحسب الصحيفة فإن يوفنتوس على استعداد لإغراء مانشستر سيتي، من أجل ضم الهداف البرازيلي غابرييل جيسوس بأنه سيعرض على مانشستر سيتي الحصول على خدمات الجناح الأيمن البرازيلي دوغلاس كوستا.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيسوس يريد الرحيل خلال هذه الفترة، بعدما استمر قرابة الأربع سنوات داخل جدران ملعب الاتحاد، حيث كان بديلا في معظم الفترات للأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

وسبق لكوستا صاحب الـ 29 عامًا، أن تدرب تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا، عندما كانا في فريق بايرن ميونيخ الألماني.