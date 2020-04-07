رونالدو يطلق تحديا صعبا وزميلاه يحطمان رقمه... فيديو

أطلق نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تحديا جديدا على صفحته في "إنستغرام"، بإجرائه تمرين خاص بتقوية عضلات البطن ليصل عدد المرات التي قام بها إلى 142 مرة خلال 45 ثانية.

البرتغالي أطلق تحديه الجديد من أجل ممارسته في المنزل للمحافظة على اللياقة، قائلا "أهلا بكم، لدي تحد جديد لكي تبقوا نشيطين وأنتم في البيت، التحدي اسمه كأس غرفة المعيشة، تجهزوا وقوموا بأداء هذا التمرين، وحاولوا التغلب على رقمي".

داعيا لاستخدام هذه الهاشتاغات، قائلا "حتى أستطيع أن أرى ما حققتموه… #livingroomcup #playinside @nike @cristiano".

التحدي الجديد وصفه عدد من المواقع المختصة بالرياضة، بـ"الصعب"، فبحسب موقع Sport Bible، فإن الرقم من الصعب تحطيمه.

إلى أن زميليه، اللاعب الفرنسي بليس ماتويدي في يوفنتوس، والدولي روبن دياز في المنتخب البرتغالي، تمكنا من كسر الرقم.

لينجح ماتويدي، في القيام بهذا التمرين 144 مرة في الفترة الزمنية نفسها.

أما دياز فقد سجل رقما قياسيا وصل لـ150 مرة في 45 ثانية.