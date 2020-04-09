9 مليارات يورو... كورونا يتسبب في انخفاض القيمة التسويقية للاعبي كرة القدم

كشفت تقارير اقتصادية عن انخفاض القيمة التسويقية للاعبي كرة القدم حول العالم بنحو 9 مليارات يورو، بسبب فيروس كورونا المستجد.

تسبب تفشي مرض "كوفيد 19" في توقف كافة الأنشطة والمنافسات الرياضية حول العالم، مكبدا الأندية والكيانات الرياضية خسائر هائلة، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وكانت الدورات الكبرى والبطولات القارية الكبيرة حول العالم، قد تأجلت إلى أجل غير مسمى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) مليون ونصف مليون مصاب، بينهم أكثر من 88 ألف حالة وفاة، بينما تعافى أكثر من 330 ألف شخص.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 82 ألف إصابة.