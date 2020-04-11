زيدان يحدد خليفة راموس في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع مدافع جديد ليكون بديلا لقائد الفريق سيرجيو راموس.

الفرنسي وضع في قائمته مواطنه دايوت أوباميكانو، صاحب الـ21 والمحترف في صفوف لايبزيغ الألماني، بأن يكون بديلا لقائد الفريق سيرجيو راموس في قلب الدفاع.

فبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن زيدان يرى في مواطنه بديلا جيدا لراموس وفاران، مفضلا إياه على كل من ناتشو وميليتاو.

يذكر بأن عقد أوباميكانو مع فريقه الألماني ينتهي في صيف 2021، وتقدر عملية الانتقال بـ45 مليون يورو.

يذكر بأن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قد أعلنت في وقت سابق عن رغبة النادي الملكي في التعاقد مع ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ليكون بديلا لراموس.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يريد ضم سكرينيار، وسيصل سعر الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو، للاعب الذي يرتبط بعقد مع النيراتزوري حتى صيف 2023.